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Чорлука на первом сборе «Локомотива» будет работать индивидуально

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футболисты «Локомотива» прошли медобследование перед началом зимних сборов. О том, как оно проводилось, рассказал врач железнодорожников Никита Карлицкий.

- Почему медосмотр в понедельник прошли не все футболисты?
- Все футболисты должны пройти обследование до возобновления чемпионата. Так что запас по времени у нас имеется. В клубе вопрос обговорили заблаговременно: легионеры, а также российские игроки, пожелавшие остаться в Европе вплоть до начала сборов, могут пройти медобследование позднее, после возвращения из Испании. Нет острой необходимости выдергивать их в Москву прямо сейчас, тем более в столице установилась очень холодная погода.

- Все ли вызванные на сбор игроки готовы работать в общей группе?
- Ведран Чорлука на первом сборе будет заниматься индивидуально, так как возникла необходимость небольшого вмешательства врачей. Неманья Пейчинович также начнет заниматься по индивидуальной программе, но уже на первом сборе присоединится к общей группе.

- Как дела у Дмитрия Тарасова?
- Как известно, 17 сентября прошлого года он перенес операцию. Восстановление идет хорошо. И возвращение уже близко: со второго сбора должен быть в общей группе. Ранее травмированные - Портнягин, Баринов, Ротенберг, - начнут работу в общей группе с первого дня.    

10 января основной состав команды отправляется на сбор в Испанию.









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