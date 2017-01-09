Чорлука на первом сборе «Локомотива» будет работать индивидуально

Футболисты «Локомотива» прошли медобследование перед началом зимних сборов. О том, как оно проводилось, рассказал врач железнодорожников Никита Карлицкий.

- Почему медосмотр в понедельник прошли не все футболисты?

- Все футболисты должны пройти обследование до возобновления чемпионата. Так что запас по времени у нас имеется. В клубе вопрос обговорили заблаговременно: легионеры, а также российские игроки, пожелавшие остаться в Европе вплоть до начала сборов, могут пройти медобследование позднее, после возвращения из Испании. Нет острой необходимости выдергивать их в Москву прямо сейчас, тем более в столице установилась очень холодная погода.



- Все ли вызванные на сбор игроки готовы работать в общей группе?

- Ведран Чорлука на первом сборе будет заниматься индивидуально, так как возникла необходимость небольшого вмешательства врачей. Неманья Пейчинович также начнет заниматься по индивидуальной программе, но уже на первом сборе присоединится к общей группе.

- Как дела у Дмитрия Тарасова?

- Как известно, 17 сентября прошлого года он перенес операцию. Восстановление идет хорошо. И возвращение уже близко: со второго сбора должен быть в общей группе. Ранее травмированные - Портнягин, Баринов, Ротенберг, - начнут работу в общей группе с первого дня.

10 января основной состав команды отправляется на сбор в Испанию.

























