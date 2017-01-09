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«Атлетико Насьональ» получил премию честной игры от ФИФА за решение отдать Копа Судамерикана «Шапекоэнсе»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию честной игры получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

Премия была вручена президенту клуба Хуану Карлосу де ла Куэесте. Напомним, что бразильский клуб «Шапекоэнсе» перед финалом Копа Судамерикана против «Атлетико Насьональ» потерпел авиакатастрофу. Большинство игроков погибли.

Именно «Атлетико Насьональ» выступил за признание «Шапекоэнсе» победителем турнира. Впоследствии такое решение было одобрено, и победителем признали бразильский клуб.

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