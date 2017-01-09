Агент Беррио: Мы не получали предложений от «Зенита» и ЦСКА, но Россия - всегда интересный вариант

Футбольный агент Хартмут Меленерс, представляющий интересы нападающего «Атлетико Насьоналя» Орландо Беррио, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказывания главы колумбийского клуба об интересе к колумбийцу со стороны «Зенита» и ЦСКА.

- На данный момент мы не получали никаких предложений от этих клубов. Но Россия - всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры, - заявил агент.

Напомним, ранее президент «Атлетико Насьоналя» Хуан Карлос заявил, что клуб вел переговоры с «Зенитом» о трансфере Беррио, а потом интерес к игроку проявил ЦСКА. По словам руководителя колумбийского клуба, за колумбийского нападающего армейцы готовы заплатить десять миллионов евро.

25-летний футболист выступает за «Атлетико Насьональ» с июля 2013 года. Также он играл в клубах «Мильонариос» (2012) и «Патриотас» (2012-2013). В 2016 году Беррио сыграл в чемпионате Колумбии 25 матчей и забил девять голов. За колумбийскую сборную форвард провел три игры.

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