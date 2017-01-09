Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит3 : 3Лада
Хоккей  Медвешчак1 : 0Северсталь
Хоккей  Локомотив3 : 1Динамо Рига
Хоккей  ЦСКА2 : 2СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малазиец Фаиз Субри был признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года (видео)

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник малазийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри - обладатель Премии Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2016 года. Такую награду футболист получил от ФИФА.

Напомним, в Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию Субри вручил знаменитый бразильский нападающий Роналдо. 29-летний Субри получил премию за гол в ворота «Пананга» в чемпионате Малайзии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФАВ Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football Awards. Лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2016 году был признан форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Американка Карли Ллойд признана ФИФА лучшей футболисткой 2016 годаВ Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшей футболисткой 2016 года признана форвард «Хьюстон Дэш» и сборной США Карли Ллойд.Фалькао получил премию ФИФА «За невероятную карьеру»В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Форвард сборной Бразилии по мини-футболу Фалькао.«Атлетико Насьональ» получил премию честной игры от ФИФА за решение отдать Копа Судамерикана «Шапекоэнсе»В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию честной игры получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».Главный тренер сборной Германии Найд признана ФИФА лучшим тренером женских командВ Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшим тренером женских команд была признана главный тренер сборной Германии Сильвия Найд.Игра в жмурки. Евгений Дзичковский – о новом формате чемионата мираИгра в жмурки. Евгений Дзичковский – о новом формате чемионата мираОбозреватель «Советского спорта» - о новом формате чемпионатов мира.В «Барселоне» отреагировали на критику со стороны ФИФАВице-президент «Барселоны» Жорди Местре объяснил, почему игроки «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером в Швейцарии.Владимир Стогниенко – о расширении формата ЧМ: Мы еще вспомним Блаттера добрым словомИзвестный российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных.ФИФА возмутило решение «Барселоны» игнорировать церемонию вручения наград организацииМеждународная федерация футбола (ФИФА) резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации, которая пройдет сегодня вечером. Об этом сообщает Marca.Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в ЦюрихеФутболисты «Барселоны», в том числе нападающий Лионель Месси, не будут присутствовать на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мираЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал проект увеличения количества стран-участниц чемпионатов мира.ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира до 48 команд10 января ФИФА объявит о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, начиная с турнира 2026 года, сообщает Globo.ФИФА представила приз лучшему футболисту годаФИФА на официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.Ева Лонгория станет ведущей церемонии вручения наград ФИФААмериканская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль стали ведущими церемонии вручения приза лучшему игроку 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт организации.Джанни Инфантино: Подавляющее большинство федераций выступают в пользу расширения чемпионата мираПрезидент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его инициатива об увеличении количества стран-участниц чемпионатов мира по футболу получила поддержку на национальных уровнях.Джанни Инфантино: Система видеоповторов в футболе проявила себя очень хорошоПрезидент ФИФА Джанни Инфантино позитивно оценил опыт применения системы видеоповторов спорных игровых ситуаций в футболе.ФИФА может разрешить разговоры с арбитрами только капитанамВ ФИФА обсуждают правило, согласно которому только капитанам команд разрешат разговаривать с арбитрами. Об этом сообщил знаменитый американский форвард Марко ван Бастен, который сейчас является главой отдела технического развития организации.Джанни Инфантино: Футбол – не только Европы и Южная Америка, важно увеличить количество участников ЧМПрезидент ФИФА Джанни Инфантино снова выступил с инициативой увеличения количества участников чемпионатов мира по футболу.Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 – «Советскому спорту»: У ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира. Он пройдет в РоссииГендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил «Советскому спорту», что турнир в 2018 году в любом случае пройдет в России.УЕФА включил Мутко в список кандидатов в совет ФИФАВице-премьер правительства России Виталий Мутко вошел в список кандидатов от УЕФА в совет ФИФА.
Главные новости
Хоккей
ЦСКА – СКА. Онлайн
Футбол
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Футбол
Малазиец Фаиз Субри был признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года (видео)
Футбол
Агент Беррио: Мы не получали предложений от «Зенита» и ЦСКА, но Россия - всегда интересный вариант
Футбол
Клаудио Раньери был признан ФИФА лучшим тренером 2016 года
Бокс
Тайсон и Мэйвезер встретятся на ринге
Хоккей
Слепышев вызван в основу «Эдмонтона»
Футбол
ФИФА назвала символическую сборную 2016 года
Футбол
Карпин может возглавить сборную Белоруссии
Футбол
«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов
все новости