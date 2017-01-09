Малазиец Фаиз Субри был признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года (видео)
Полузащитник малазийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри - обладатель Премии Ференца Пушкаша за самый
красивый гол 2016 года. Такую награду футболист получил от ФИФА.
Напомним, в Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию Субри вручил знаменитый бразильский нападающий Роналдо. 29-летний Субри получил премию за гол в ворота «Пананга» в чемпионате Малайзии.
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