Крауч продлил контракт со «Сток Сити» (видео)

Жозе Моуринью: Если Рэшфорд будет играть за «МЮ» всю карьеру, он может побить рекорды Чарльтона и Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предположил, что нападающий команды Маркус Рэшфорд в будущем может стать лучшим бомбардиром в истории клуба.