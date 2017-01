Крауч продлил контракт со «Сток Сити» (видео)

Нападающий Питер Крауч продлил соглашение со «Сток Сити», сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, 35-летний Крауч перешел в «Сток Сити» из «Тоттенхэма» за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее он защищал цвета «Портсмута», «Ливерпуля», «Саутгемптона», «Норвича» и «Астон Виллы».

Крауч провел также более 40 матчей за сборную Англии и забил 22 мяча.

🖋2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ @petercrouch has today committed his future to #SCFC until at least the summer of 2018 pic.twitter.com/wJOrYXAuF5