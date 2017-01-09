СКА обыграл ЦСКА по буллитам и вышел на первое место в Западной конференции

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 3:2.



В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов и Никита Гусев, у ЦСКА отличились Кирилл Петров и Максим Мамин. В начале овертайма судьи отменили гол Игоря Ожиганова из-за положения вне игры.

Автором победного буллита стал Никита Гусев.

Напомним, следующий матч СКА проведет 11 января в Петербурге против омского «Авангарда». Московские армейцы в этот же день дома сыграют с «Металлургом» из Новокузнецка.

После 47 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 109 очков. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на одну игру больше, занимает вторую строчку со 108 очками.