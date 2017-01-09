СКА обыграл ЦСКА по буллитам и вышел на первое место в Западной конференции
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл ЦСКА по буллитам
со счетом 3:2.
В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов
и Никита Гусев, у ЦСКА отличились Кирилл Петров и Максим Мамин. В начале
овертайма судьи отменили гол Игоря Ожиганова из-за положения вне игры.
Автором победного буллита стал Никита Гусев.
Напомним, следующий матч СКА проведет 11 января в
Петербурге против омского «Авангарда». Московские армейцы в этот же день дома сыграют
с «Металлургом» из Новокузнецка.
После 47 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 109 очков. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на одну игру больше, занимает вторую строчку со 108 очками.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция