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«Арсенал» может перенести сборы из Турции в Испанию

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Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов не исключил, что клуб может перенести запланированные в Турции зимние сборы в другую страну.

- У нас готов резервный вариант с Испанией, - цитирует Балашова Myslo. - Он и сейчас есть, мы ведь точно не знаем, как будут развиваться события дальше. Но пока это Турция. У нас запланированы спарринги, подписаны матч-контракты. Все, кто хотел, тоже едут в Турцию, никто не отказался. Мы впервые в истории Тулы проведем телетрансляцию всех восьми матчей на предстоящих сборах. Это такой новогодний подарок болельщикам.






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