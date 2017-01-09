Конте в связи с возможным приходом Льоренте раздумает над арендой Батушайи

Нападающий «Челси» Миша Батшуайи может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.



По информации источника, тренерский штаб лондонского клуба во главе с Антонио Конте считает, что игрока сборной Бельгии следует отдать в аренду для получения игровой практики.

Отмечается, что итальянский специалист связывает уход нападающего в другую команду, поскольку рассчитывает пригласить форварда «Суонси» Фернандо Льоренте, с которым он знаком по совместной работе в «Ювентусе».

Ранее Конте на одной из пресс-конференций заверил, что Батшуайи останется в команде и получит шанс проявить себя.