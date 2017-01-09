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Криштиану Роналду: Незабываемый сезон, я так горд и счастлив!

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный сегодня лучшим футболистом по версии ФИФА, поделился ощущениями от этого события.

- Это невероятное чувство. Как я много раз говорил, прошлый год стал временем, о котором, без сомнения, можно мечтать, - сказал 31-летний форвард на церемонии вручения наград в Цюрихе. - «Реал» выиграл Лигу чемпионов, сборная Португалии стала лучшей на Евро впервые в истории. Незабываемый сезон, я так горд и счастлив! Хочу поблагодарить своих товарищей по клубу и сборной, тренеров. Это был чудесный год!

Напомним, приз лучшему игроку мира по версии ФИФА вручался с 1991 по 2009 год до объединения премии с «Золотым мячом». Роналду ранее становился обладателем этого приза в 2008 году. Еще по разу он занимал второе и третье место. В нынешнем году соперниками Роналду были Лионель Месси («Барселона», Аргентина) и Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

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