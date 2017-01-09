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Карпин прокомментировал информацию о возможном приходе в сборную Белоруссии

Источник:  Life.ruКомментарии

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин - о возможной работе со сборной Белоруссии. Напомним, ранее сообщалось, что представители российского специалиста предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера.

«Я – в сборной Белоруссии? Без понятия, первый раз об этом слышу», – цитирует Карпина «Лайф».

По информации СМИ, на должность главного тренера национальной команды также претендует экс-наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер.

Отметим, что в 4-х матчах отбора ЧМ-2018 сборная Белоруссии набрала 2 очка и занимает пятое место в группе А.

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