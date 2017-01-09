Черчесов выбрал лучшим игроком 2016 года Роналду, Акинфеев - Месси
В Цюрихе прошла ежегодная церемония вручения наград лауреатам 2016 года по версии ФИФА.
Награду лучшего футболиста получил нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обошедший лучшего бомбардира и финалиста Евро-2016 француза Антуана Гризманна и аргентинца Лионеля Месси.
Лучшей футболисткой была признана игрок национальной сборной США, чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Карли Ллойд, которая опередила легендарную бразильянку Марту, пять раз признававшуюся ФИФА сильнейшим футболистом планеты, и победительницу Олимпиады-2016 немку Мелани Берингер.
Лауреатов
определяли журналисты, болельщики, а
также главные тренеры и капитаны
национальных сборных. Нашу страну в
этом голосовании представляли Станислав
Черчесов и Игорь Акинфеев (мужская
сборная России) и Елена Фомина и Ксения
Цыбутович (женская сборная России).
Вот как распределились голоса россиян:
Станислав Черчесов - Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Джанлуиджи Буффон (Италия)
Игорь Акинфеев - Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Гарет Бейл (Уэльс)
Елена Фомина - Марта (Бразилия), Дженифер Марожан (Германия), Мелани Берингер (Германия)
Ксения Цыбутович - Дженифер Марожан (Германия), Мелани Берингер (Германия), Марта (Бразилия).