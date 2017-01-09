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Черчесов выбрал лучшим игроком 2016 года Роналду, Акинфеев - Месси

Источник:  РФСКомментарии

В Цюрихе прошла ежегодная церемония вручения наград лауреатам 2016 года по версии ФИФА.

Награду лучшего футболиста получил нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обошедший лучшего бомбардира и финалиста Евро-2016 француза Антуана Гризманна и аргентинца Лионеля Месси.

Лучшей футболисткой была признана игрок национальной сборной США, чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Карли Ллойд, которая опередила легендарную бразильянку Марту, пять раз признававшуюся ФИФА сильнейшим футболистом планеты, и победительницу Олимпиады-2016 немку Мелани Берингер.

Лауреатов определяли журналисты, болельщики, а также главные тренеры и капитаны национальных сборных. Нашу страну в этом голосовании представляли Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев (мужская сборная России) и Елена Фомина и Ксения Цыбутович (женская сборная России).

Вот как распределились голоса россиян:

Станислав Черчесов - Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Джанлуиджи Буффон (Италия)

Игорь Акинфеев - Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Гарет Бейл (Уэльс)

Елена Фомина - Марта (Бразилия), Дженифер Марожан (Германия), Мелани Берингер (Германия)

Ксения Цыбутович - Дженифер Марожан (Германия), Мелани Берингер (Германия), Марта (Бразилия).

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