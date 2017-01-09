Павел Дацюк: СКА очень неудачно начал этот год, но без спадов пройти чемпионат тяжело
Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с форвардом гостей Павлом Дацюком.
- Что случилось со СКА? Почему поражения пошли косяком?
- Да, мы очень неудачно начали этот год. Но тяжело без спадов пройти чемпионат. Нам был нужен такой урок, чтобы набраться сил, исправить кое-что и переломить себя. Такие уроки важны для любой команды.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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