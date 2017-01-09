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Павел Дацюк: Многое бы что изменил в КХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с форвардом гостей Павлом Дацюком.

- Может, в КХЛ тоже ввести серии из пяти буллитов, как на МЧМ?
- Вы знаете, я бы в КХЛ многое бы что изменил, конечно, - усмехнулся Дацюк. – Но я пока не вправе это делать.

Матч

ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).

Победный буллит:

Гусев - 2:3.

Место и дата

09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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