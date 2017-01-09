Олег Знарок: У СКА не было спада, мы проигрывали из-за своих ошибок
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением
об игре своей команды после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2
Б).
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Да не было у нас спада. Мы сами проигрывали, из-за своих ошибок. Спад – это
когда команда не бежит, плохо себя чувствует физически. А у нас никто не
«умирал», просто грубые ошибки были, которые я называть не буду. А
если Дмитрию Вячеславовичу интересно, мы потом с ним созвонимся, я все расскажу.
Что
конкретно с Херсли, пока сказать не могу, но у него травма колена, - передает слова
Знарка «Р-Спорт».
Напомним, СКА обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 3:2. В
составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов и Никита Гусев, у
ЦСКА отличились Кирилл Петров и Максим Мамин. В начале овертайма судьи отменили
гол Игоря Ожиганова из-за положения вне игры.
Следующий
матч СКА проведет 11 января в Петербурге против омского «Авангарда». «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Московские армейцы в этот же день
дома сыграют с «Металлургом» из Новокузнецка.
После 47 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 109 очков. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на одну игру больше, занимает вторую строчку со 108 очками.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция