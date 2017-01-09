Олег Знарок: У СКА не было спада, мы проигрывали из-за своих ошибок

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением об игре своей команды после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 Б).

- Да не было у нас спада. Мы сами проигрывали, из-за своих ошибок. Спад – это когда команда не бежит, плохо себя чувствует физически. А у нас никто не «умирал», просто грубые ошибки были, которые я называть не буду. А если Дмитрию Вячеславовичу интересно, мы потом с ним созвонимся, я все расскажу.

Что конкретно с Херсли, пока сказать не могу, но у него травма колена, - передает слова Знарка «Р-Спорт».

Напомним, СКА обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 3:2. В составе петербургского клуба по шайбе забросили Антон Белов и Никита Гусев, у ЦСКА отличились Кирилл Петров и Максим Мамин. В начале овертайма судьи отменили гол Игоря Ожиганова из-за положения вне игры. Автором победного буллита стал Никита Гусев.

Следующий матч СКА проведет 11 января в Петербурге против омского «Авангарда». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Московские армейцы в этот же день дома сыграют с «Металлургом» из Новокузнецка.

После 47 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 109 очков. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на одну игру больше, занимает вторую строчку со 108 очками.