Олег Знарок: Я прекрасно видел офсайд у ЦСКА в овертайме. Гол отменили правильно
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал самый важный момент в матче ЦСКА – СКА, который закончился победой питерцев по буллитам – 3:2.
- Для нас, тренеров, игра получилась нервная, но для зрителей-то хорошая, до буллитов, - дал краткую характеристику матчу главный тренер СКА Олег Знарок. – Поздравляю всех нас с победой…
- Олег Валерьевич, а вы потребовали видеопросмотр гола ЦСКА в овертайме, потому что сразу засекли офсайд Андрея Светлакова?
- Конечно! Я же как раз на синей линии стоял. Все прекрасно видел. Было нарушение правил.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция