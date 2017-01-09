Олег Знарок: Я прекрасно видел офсайд у ЦСКА в овертайме. Гол отменили правильно

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал самый важный момент в матче ЦСКА – СКА, который закончился победой питерцев по буллитам – 3:2.



- Для нас, тренеров, игра получилась нервная, но для зрителей-то хорошая, до буллитов, - дал краткую характеристику матчу главный тренер СКА Олег Знарок. – Поздравляю всех нас с победой…



- Олег Валерьевич, а вы потребовали видеопросмотр гола ЦСКА в овертайме, потому что сразу засекли офсайд Андрея Светлакова?

- Конечно! Я же как раз на синей линии стоял. Все прекрасно видел. Было нарушение правил.