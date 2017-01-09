Дмитрий Квартальнов: Ничушкин пока не готов. Ближайшие матчи пропустит
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии форварда ЦСКА Валерия Ничушкина, который попускает матчи из-за травмы.
- Дмитрий Вячеславович, когда вернете в строй Валерия Ничушкина? Он уже катается с командой, был на матче со СКА. Может, как раз его и не хватило?
- Валера просто пока не готов. Неужели вы думаете, что мы такого игрока специально не заявляем? Думаю, что все наши домашние ближайшие игры он пропустит.
Матч
ЦСКА - СКА - 2:3 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Белов (Дадонов, Шипачёв), 5:36 (0:1 - бол.). Петров (Телегин, Попов), 12:57 (1:1 - бол.). Гусев (Шипачёв), 39:37 (1:2 - бол.). Мамин (Науменков, Денисов), 45:55 (2:2).
Победный буллит:
Гусев - 2:3.
Место и дата
09 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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