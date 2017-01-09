Глава совета директоров «Локомотива»: Мы заинтересованы в Миранчуке

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что клуб продолжает вести переговоры с полузащитником Алексеем Миранчуком по поводу продления контракта.

Ранее СМИ сообщили, что сторонам и не удается прийти к согласию, и хавбек может этой зимой сменить клуб. Главным претендентом на игрока называется «Рубин».

«Мы заинтересованы в продлении контракта с Алексеем, сейчас идут переговоры. При этом история о том, что Миранчука надо продать в ближайшее трансферное окно, иначе осенью он уйдет бесплатно - это неправда, потому что клуб, воспитавший игрока, получит довольно солидную компенсацию. Мы заинтересованы в Алексее», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Напомним, в этом сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 16 матчей в чемпионате России и две игре в Кубке страны, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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