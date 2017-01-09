Андрей Светлаков: Не засчитанный гол в овертайме? Судьям виднее. Я не заметил, что был в положении «вне игры»

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение в матче со СКА – 2:3 бул.

- Сегодня мы все бились и сражались, но в концовке не повезло, - заявил Светлаков. – Буллиты это лотерея. Нам в нее не подфартило.

- Что скажете о не засчитанном голе ЦСКА в овертайме?

- Судьи так решили. Они смотрели видео-повтор. Мне тут нечего сказать.

- Вы сами не заметили, что пересекли линию чуть раньше Ожиганова?

- Нет, я этого не видел.