Андрей Светлаков: Не засчитанный гол в овертайме? Судьям виднее. Я не заметил, что был в положении «вне игры»
Форвард ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение в матче со СКА – 2:3 бул.
- Сегодня мы все бились и сражались, но в концовке не повезло, - заявил Светлаков. – Буллиты это лотерея. Нам в нее не подфартило.
- Что скажете о не засчитанном голе ЦСКА в овертайме?
- Судьи так решили. Они смотрели видео-повтор. Мне тут нечего сказать.
- Вы сами не заметили, что пересекли линию чуть раньше Ожиганова?
- Нет, я этого не видел.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически