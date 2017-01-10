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«Северсталь» на выезде проиграла «Медвешчаку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты загребского «Медвешчака» одержали победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Загребе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе шайбы забросили Горан Безина и Франсис Паре. У «Северстали» отличился Евгений Монс.

Таким образом, «Медвешчак» набрал 62 очка и вышел на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» осталось 56 очков. На Западе она идет 13-й.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Медвешчак» 11 января примет «Барыс» из Астаны, а «Северсталь» в этот же день дома сыграет с новосибирской «Сибирью».

Матч

Медвешчак - Северсталь - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Безина (Глумак, Воронин), 23:24 (1:0). Монс (Кагарлицкий, Сизов), 31:06 (1:1). Паре (Смит, Воронин), 51:13 (2:1).

Место и дата

09 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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