«Северсталь» на выезде проиграла «Медвешчаку»
Хоккеисты загребского «Медвешчака»
одержали победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного
чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Загребе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их
составе шайбы забросили Горан Безина и Франсис Паре. У «Северстали» отличился
Евгений Монс.
Таким образом, «Медвешчак»
набрал 62 очка и вышел на десятое место в турнирной таблице Западной
конференции. У «Северстали» осталось 56 очков. На Западе она идет 13-й.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Медвешчак» 11 января примет «Барыс» из Астаны, а «Северсталь» в этот же день дома сыграет с новосибирской «Сибирью».
Матч
Медвешчак - Северсталь - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Безина (Глумак, Воронин), 23:24 (1:0). Монс (Кагарлицкий, Сизов), 31:06 (1:1). Паре (Смит, Воронин), 51:13 (2:1).
Место и дата
09 января 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция