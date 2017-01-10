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«Осасуна» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Осасуны» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании вырвали ничью в матче с «Валенсией».

Встреча, прошедшая в понедельник в Памплоне на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 3:3. В составе гостей по голу забили Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя. Кроме того, на 87-й минуте Даниэль Парехо не реализовал пенальти. У хозяев отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, причем Клерк забил гол в компенсированное ко второму тайму время. Отметим, что Риера также забил мяч в свои ворота.

Таким образом, «Валенсия» набрала 13 очков и закрепилась на 17-м месте в турнирной таблице. У «Осасуны» остало восемь очков. Она идет последней, 20-й.

В матчах следующего тура «Осасуна» 15 января в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» в этот день примет «Эспаньол».

Матч

Осасуна - Валенсия - 3:3 (1:2)

Голы

Эль Хаддади 2 (0:1). Риера 7 (1:1). Риера 45 (1:2 - автогол). Торрес 62 (2:2). Монтойя 73 (2:3). Клерк 90 (3:3).

Состав

Осасуна: Ойер, Маркес, Гарсия У., Клерк, Чосич, Гарсия И., Торрес (де лас Куэвас, 74), Риера (Кодро, 80), Беренгер, Леон (Ромеро, 80)

Валенсия: Алвес, Монтойя, Мангаля, Сикейра (Лато, 46), Парехо, Суарес, Перес, Мина, Родриго (Нани, 71), Эль Хаддади (Сито, 89), Солер

Незабитые пенальти

Парехо (Валенсия), 87

Предупреждения:

Маркес, 38; Ойер, 80 - Суарес, 9; Парехо, 24; Мангаля, 41; Эль Хаддади, 88; Перес, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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