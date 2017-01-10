«Осасуна» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»

Футболисты «Осасуны» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании вырвали ничью в матче с «Валенсией».

Встреча, прошедшая в понедельник в Памплоне на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 3:3. В составе гостей по голу забили Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя. Кроме того, на 87-й минуте Даниэль Парехо не реализовал пенальти. У хозяев отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, причем Клерк забил гол в компенсированное ко второму тайму время. Отметим, что Риера также забил мяч в свои ворота.

Таким образом, «Валенсия» набрала 13 очков и закрепилась на 17-м месте в турнирной таблице. У «Осасуны» остало восемь очков. Она идет последней, 20-й.

В матчах следующего тура «Осасуна» 15 января в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» в этот день примет «Эспаньол».