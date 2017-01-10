«Осасуна» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»
Футболисты «Осасуны» в
домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании вырвали ничью в матче с «Валенсией».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Памплоне на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 3:3. В составе гостей по голу забили Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя.
Кроме того, на 87-й минуте Даниэль Парехо не реализовал пенальти. У хозяев
отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, причем Клерк забил гол в компенсированное ко второму тайму время. Отметим, что Риера также забил мяч в
свои ворота.
Таким образом, «Валенсия» набрала 13 очков и закрепилась на
17-м месте в турнирной таблице. У «Осасуны» остало восемь очков. Она идет
последней, 20-й.
В матчах следующего тура «Осасуна» 15 января в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» в этот день примет «Эспаньол».
Матч
Осасуна - Валенсия - 3:3 (1:2)
Голы
Эль Хаддади 2 (0:1). Риера 7 (1:1). Риера 45 (1:2 - автогол). Торрес 62 (2:2). Монтойя 73 (2:3). Клерк 90 (3:3).
Состав
Осасуна: Ойер, Маркес, Гарсия У., Клерк, Чосич, Гарсия И., Торрес (де лас Куэвас, 74), Риера (Кодро, 80), Беренгер, Леон (Ромеро, 80)
Валенсия: Алвес, Монтойя, Мангаля, Сикейра (Лато, 46), Парехо, Суарес, Перес, Мина, Родриго (Нани, 71), Эль Хаддади (Сито, 89), Солер
Незабитые пенальти
Парехо (Валенсия), 87
Предупреждения:
Маркес, 38; Ойер, 80 - Суарес, 9; Парехо, 24; Мангаля, 41; Эль Хаддади, 88; Перес, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция