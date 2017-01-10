Самедов, Шишкин, Логашов и Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой «Локомотива»

С 10 по 23 января основной состав московского «Локомотива» проведет первый зимний сбор в Испании, в котором примут участие 28 футболистов, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

На просмотр приглашен защитник нальчикского «Спартака» Залим Макоев.

На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января с юношеской командой немецкого «Вердера», 19 января – со швейцарским «Базелем», а 22 января – с болгарским ЦСКА.

Защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой, которая проводит сбор в Москве. В настоящее время «Локомотив» рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в другие клубы.