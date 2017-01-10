Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -Торпедо
Теннис  Кербер- : -Касаткина
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Самедов, Шишкин, Логашов и Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

С 10 по 23 января основной состав московского «Локомотива» проведет первый зимний сбор в Испании, в котором примут участие 28 футболистов, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.

Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.

На просмотр приглашен защитник нальчикского «Спартака» Залим Макоев.

На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января с юношеской командой немецкого «Вердера», 19 января – со швейцарским «Базелем», а 22 января – с болгарским ЦСКА.

Защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой, которая проводит сбор в Москве. В настоящее время «Локомотив» рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в другие клубы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» не продаст Самедова меньше чем за 5 млн евроПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, есть ли подвижки в ситуации с полузащитником Александром Самедовым.«Локомотив» подыскивает для Хенти клубНападающий Эзекиэль Хенти не поедет на зимние сборы с «Локомотивом», сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Стивен Макинва.Майкон: Самедов? Футболист должен быть счастлив там, где играетНападающий «Локомотива» Майкон рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает об уходе из команды Александра Самедова.Самедов не будет участвовать в выкупе своего трансфера у «Локомотива»Переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак» пока не увенчались успехом. Они будут продолжены после праздников.Самедов станет игроком «Спартака» уже сегодня?Самедов станет игроком «Спартака» уже сегодня?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Андрей Червиченко: История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишинуБывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.Сегодня Самедов может стать игроком «Спартака»Сегодня может решиться судьба полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.«Легия» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере ШкулетичаИнтерес к форварду московского «Локомотива» Петару Шкулетичу проявляет варшавская «Легия». Об этом сообщают польские СМИ.Агент Шкулетича: Петар получил письмо о том, что он не нужен СеминуФорвард «Локомотива» Петар Шкулетич не входит в планы главного тренера команды Юрия Семина. Об этом сообщил его агент Иван Аджич.Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Краснодар» интересуется Шишкиным, игрок не поедет на первый сбор «Локомотива»Интерес к защитнику «Локомотива» Роману Шишкину проявляет «Краснодар». В нем «быки» видят замену польскому защитнику Артуру Енджейчику, который ранее покинул команду и перешел в «Легию».Валерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас БарриосВалерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас БарриосБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг московского клуба.Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубеПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Виталий Мутко: Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нетПрезидент РФС Виталий Мутко не считает, что дальнейшая карьера полузащитника Александра Самедова находится под угрозой из-за затянувшегося перехода футболиста из «Локомотива» в «Спартак».Русский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка ЦыбаневаРусский вопрос. Новый вектор «Спартака». Колонка ЦыбаневаПоворот в кадровой политике повышает шансы красно-белых на чемпионство.Шишкин хочет покинуть «Локомотив»Защитник Роман Шишкин хочет покинуть «Локомотив», сообщает «Спорт день за днем».Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаСамедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России.«Спартак» пытается снизить цену на СамедоваПереход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».Роман Шишкин: Любви, удачи и крутых каникул (видео)В преддверии Нового года защитник «Локомотива» Роман Шишкин обратился к болельщикам.«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы 2017«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы 2017Добрая половина слухов зимнего трансферного окна в РФПЛ так или иначе касается красно-белой команды.
Главные новости
Футбол
Самедов, Шишкин, Логашов и Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой «Локомотива»
Футбол
Глава совета директоров «Локомотива»: Мы заинтересованы в Миранчуке
Хоккей
Павел Дацюк: СКА очень неудачно начал этот год, но без спадов пройти чемпионат тяжело
Футбол
Черчесов выбрал лучшим игроком 2016 года Роналду, Акинфеев – Месси
Футбол
Криштиану Роналду: Незабываемый сезон, я так горд и счастлив!
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА по буллитам и вышел на первое место в Западной конференции
Футбол
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Футбол
Малазиец Фаиз Субри был признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года (видео)
Футбол
Агент Беррио: Мы не получали предложений от «Зенита» и ЦСКА, но Россия – всегда интересный вариант
Футбол
Клаудио Раньери был признан ФИФА лучшим тренером 2016 года
все новости
Роман Шишкин
Роман Шишкинвсе новости
Петар Шкулетич
Петар Шкулетичвсе новости
Арсений Логашов
Арсений Логашоввсе новости
Эзекиль Хенти
Эзекиль Хентивсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости