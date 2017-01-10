Самедов, Шишкин, Логашов и Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой «Локомотива»
С 10 по 23 января основной состав московского «Локомотива» проведет
первый зимний сбор в Испании, в котором примут участие 28 футболистов, сообщает
официальный сайт железнодорожников.
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав
Лобанцев.
Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья
Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав
Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук,
Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь
Портнягин.
На просмотр приглашен защитник нальчикского «Спартака» Залим Макоев.
На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16
января с юношеской командой немецкого «Вердера», 19 января – со швейцарским
«Базелем», а 22 января – с болгарским ЦСКА.