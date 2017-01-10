Роналду выбрал лучшим игроком 2016 года Бэйла
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выбрал
своего одноклубника валлийца Гарета Бейла лучшим футболистом 2016 года в опросе
ФИФА, сообщает официальный сайт организации.
Кроме Бейла Роналду включил в свою тройку лучших футболистов года
партнеров по «Реалу» – хорватского полузащитника Луку Модрича (второе место) и испанского
защитника Серхио Рамоса (третье).
Напомним, что Роналду был признан лучшим футболистом 2016
года по версии ФИФА. Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал
чемпионом Европы, а с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и
Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил
форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна и Лионеля
Месси.