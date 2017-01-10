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Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова победил на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар»-2017, который проходит в Южной Америке.

В понедельник Сотников проехал маршрут седьмого этапа, который ранее был сокращен, за 1 час 41 минуту и 35 секунд. Вторым стал голландец Тон ван Генугтен на Iveco (отставание - 2.51), третьим – аргентинец Федерико Виллагра на Iveco (отставание - 3.37).

Другие экипажи «КАМАЗ-мастер» - Эдуарда Николаева (отставание - 7.59), Айрата Мардеева (отставание - 8.05) и Антона Шибалова (отставание - 8.23) - заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно.

В общем зачете лидирует голландец Жерар де Рой (Iveco), опережающий на 2 минуты 11 секунд Сотникова. Николаев (отставание - 5.57) занимает третье место, Мардеев (отставание - 20,12) – четвертое, а Шибалов (отставание - 46.37) – восьмое.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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