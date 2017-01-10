«Витязь» и Рубцов расторгли контракт по инициативе хоккеиста

Подмосковный «Витязь» и бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017 Герман Рубцов расторгли контракт по инициативе нападающего, сообщает официальный сайт КХЛ.

После расторжения контракта «Витязь» сохранил спортивные права на хоккеиста, который не полетел с молодежной сборной России в Москву после прошедшего в Канаде чемпионата мира, на котором он получил перелом носа.

Рубцов дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. 18-летний форвард провел за «Витязь» 15 матчей, в которых не отметился набранными очками. Соглашение игрока с клубом истекало 30 апреля 2018 года.