Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -Торпедо
Теннис  Кербер- : -Касаткина
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Витязь» и Рубцов расторгли контракт по инициативе хоккеиста

Источник:  КХЛКомментарии

Подмосковный «Витязь» и бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017 Герман Рубцов расторгли контракт по инициативе нападающего, сообщает официальный сайт КХЛ.

После расторжения контракта «Витязь» сохранил спортивные права на хоккеиста, который не полетел с молодежной сборной России в Москву после прошедшего в Канаде чемпионата мира, на котором он получил перелом носа.

Рубцов дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. 18-летний форвард провел за «Витязь» 15 матчей, в которых не отметился набранными очками. Соглашение игрока с клубом истекало 30 апреля 2018 года.

Матч

Куньлунь Ред Стар - Витязь

Место и дата

10 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Северсталь» на выезде проиграла «Медвешчаку»Хоккеисты загребского «Медвешчака» одержали победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.«Я же тебе кричал – не спеши!» Знарок и Квартальнов хохмят после дерби (видео)«Я же тебе кричал – не спеши!» Знарок и Квартальнов хохмят после дерби (видео)После окончания битвы за лидерство в КХЛ, состоялась не менее веселая пресс-конференция главных тренеров СКА и ЦСКА.Андрей Светлаков: Не засчитанный гол в овертайме? Судьям виднее. Я не заметил, что был в положении «вне игры»Форвард ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение в матче со СКА – 2:3 бул.КХЛ. ЦСКА уступил СКА, «Лада» обыграла «Йокерит» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Дмитрий Квартальнов: Ничушкин пока не готов. Ближайшие матчи пропуститГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии форварда ЦСКА Валерия Ничушкина, который попускает матчи из-за травмы.Олег Знарок: Я прекрасно видел офсайд у ЦСКА в овертайме. Гол отменили правильноГлавный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал самый важный момент в матче ЦСКА – СКА, который закончился победой питерцев по буллитам – 3:2.Олег Знарок: У СКА не было спада, мы проигрывали из-за своих ошибокГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением об игре своей команды после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 Б).Егор Рыков: Сказали в СКА «Вы – молодчики, а с американцами просто не повезло»Егор Рыков: Сказали в СКА «Вы – молодчики, а с американцами просто не повезло»Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с защитником гостей Егором Рыковым.Павел Дацюк: Многое бы что изменил в КХЛОбозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с форвардом гостей Павлом Дацюком.Павел Дацюк: СКА очень неудачно начал этот год, но без спадов пройти чемпионат тяжелоОбозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с форвардом гостей Павлом Дацюком.Павел Дацюк: Как-то я грязно играю. Обещаю, что исправлюсь! (видео)Павел Дацюк: Как-то я грязно играю. Обещаю, что исправлюсь! (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА – СКА поговорил с форвардом гостей Павлом Дацюком.Драма в буллитах, как в матче США – Россия! Как СКА победил в армейском дербиДрама в буллитах, как в матче США – Россия! Как СКА победил в армейском дербиСКА обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в таблице. В следующий раз два сильнейших клуба Запада теперь могут встретиться только в плей-офф.СКА обыграл ЦСКА по буллитам и вышел на первое место в Западной конференцииВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл ЦСКА по буллитам со счетом 3:2.«Локомотив» дома обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Локомотива».ЦСКА – СКА. ОнлайнВ понедельник, 9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет со СКА.ЦСКА – СКА. Cорокин – в воротах, Чмыхов – в третьем звенеТренерский штаб ЦСКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.ЦСКА – СКА. Шестеркин – в воротах, Плотников – в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.Илья Воробьев: Плей-офф – это борьба не на жизнь, а на смертьГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, чем плей-офф отличается от регулярного чемпионата КХЛ.Минское «Динамо» расторгло контракт с УлльстремомФорвард минского «Динамо» Давид Улльстрем покидает клуб. Контракт 27-летнего шведа с «зубрами» расторгнут по соглашению сторон.«Динамо» громит Восток! Москвичи уже четыре раза победили в гостях в новом году«Динамо» громит Восток! Москвичи уже четыре раза победили в гостях в новом годуБело-голубые выдали беспроигрышную гостевую серию, которая позволила им выйти на четвертое место в Западной конференции КХЛ.
Главные новости
Ралли
Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиков
Футбол
Роналду выбрал лучшим игроком 2016 года Бэйла
Футбол
Самедов, Шишкин, Логашов и Шкулетич будут тренироваться с «молодежкой» «Локомотива»
Футбол
Глава совета директоров «Локомотива»: Мы заинтересованы в Миранчуке
Хоккей
Павел Дацюк: СКА очень неудачно начал этот год, но без спадов пройти чемпионат тяжело
Футбол
Черчесов выбрал лучшим игроком 2016 года Роналду, Акинфеев – Месси
Футбол
Криштиану Роналду: Незабываемый сезон, я так горд и счастлив!
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА по буллитам и вышел на первое место в Западной конференции
Футбол
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Футбол
Малазиец Фаиз Субри был признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года (видео)
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Герман Рубцов
Герман Рубцоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости