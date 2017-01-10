«Витязь» и Рубцов расторгли контракт по инициативе хоккеиста
Подмосковный «Витязь» и бронзовый призер молодежного чемпионата
мира-2017 Герман Рубцов расторгли контракт по инициативе нападающего, сообщает
официальный сайт КХЛ.
После расторжения контракта «Витязь» сохранил спортивные права на
хоккеиста, который не полетел с молодежной сборной России в Москву после
прошедшего в Канаде чемпионата мира, на котором он получил перелом носа.
Рубцов дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. 18-летний форвард провел за «Витязь» 15 матчей, в которых не отметился набранными очками. Соглашение игрока с клубом истекало 30 апреля 2018 года.
Матч
Место и дата
10 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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