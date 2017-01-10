Роналду – лучший футболист мира, СКА обыграл ЦСКА, а Карпин хочет в Белоруссию. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра вторника.

1. ФИФА резко негативно отреагировало на решение руководства «Барселоны» не отправлять своих игроков на церемонию вручения наград организации в Швейцарию. Напомним, в церемонии должны были участвовать Андрес Иньеста, Луис Суарес, Жерар Пике, которые являлись претендентами на места в символической сборной ФИФА, а также Лионель Месси, претендовавший на звание лучшего футболиста-2016. Однако за несколько часов до ее начала церемонии каталонский клуб сообщил, что его игроки пропустят награждение из-за подготовки к матчу Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в среду.

2. На торжественной церемонии вручения наград ФИФА в Цюрихе было объявлено, что в символическую сборную команду-2016 вошли по пять игроков «Реала» и «Барселоны» (защитник Дани Алвес перешел из каталонского клуба в туринский «Ювенутс» летом 2016 года), а также вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Защитники – Дани Алвес, Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»); полузащитники – Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»); нападающие – Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона») и Криштиану Роналду («Реал»).

3. Итальянский специалист Клаудио Раньери, возглавляющий английский «Лестер», получил награду лучшему тренеру 2016 года в мужском футболе по версии ФИФА. Раньери, который с «Лестером» выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередил в опросе француза Зинедина Зидана («Реал») и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии).

4. Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом-2016 по версии ФИФА. Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В споре за звание лучшего футболиста года португалец опередил форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна и Лионеля Месси.

5. Бразильский футболист Витиньо 10 января приступит к тренировкам в ЦСКА. Последние два сезона 23-летний Витиньо провел на правах аренды в бразильском «Интернасьонале». В минувшем сезоне он в 28 матчах чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал четыре результативные передачи.

6. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб не продаст полузащитника Александра Самедова за сумму менее пяти миллионов евро. «По Самедову мы все еще ждем адекватного предложения от заинтересованных клубов», - отметил Мещеряков.

7. Комитет по строительству Петербурга и компания «Метрострой» заключили новый контракт на выполнение дополнительных работ в рамках ввода стадиона в западной части Крестовского острова стоимостью около 2,08 миллиарда рублей. Согласно карточке нового дополнительного контракта, заключенного 29 декабря, он предусматривает «выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств».

8. Футбольный клуб «Краснодар» подписал соглашение с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом на 4,5 года. Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

9. Представители Валерия Карпина предложили своего клиента в Белорусскую федерацию футбола на пост главного тренера национальной сборной. Белорусские СМИ также отмечают, что на эту должность претендует Бернд Шустер. Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что некоторые иностранные специалисты выразили желание работать с командой.

10. Хоккеисты СКА в гостях в серии буллитов переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2), благодаря чему вернулись на первое место в турнирной таблице. Шайбы в составе победителей забросили Антон Белов и Никита Гусев, также реализовавший победный буллит. У ЦСКА отличились Кирилл Петров и Максим Мамин.

11. Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о дисквалификации Максима Дылдина на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация 29-летнего российского легкоатлета вступила в силу 6 января. Дылдин – победитель чемпионата Европы 2010 года, серебряный призер чемпионата Европы 2014 года и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в эстафетах 4 по 400 метров.

Цитата дня: «Каррера прав, в России мало внимания уделяют тактике» (Мартин Йиранек).

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Видео дня: Страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре».

Именинники: 10 января исполняется 25 лет полузащитнику тульского «Арсенала» Эммануэлю Фримпонгу. Также в этот день родился легендарный боксер Джордж Форман, которому исполнилось 68 лет.