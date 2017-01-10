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Батлер и Карри – лучшие игроки минувшей недели в НБА

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Защитник «Чикаго» Джимми Батлер и защитник Стивен Карри из «Голден Стэйт» были признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации соответственно, сообщает официальный сайт НБА.

«Чикаго» на прошедшей неделе победил в трех матчах из трех возможных. Батлер в средней за игру набирал 38 очков, делал 9,3 подбора и отдавал 6,3 передачи.

«Голден Стэйт» одержал три победы и потерпел одно поражение. Карри в среднем за игру набирал 31,8 очка, делал 5,5 передачи и 4,5 подбора.

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