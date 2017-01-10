Батлер и Карри – лучшие игроки минувшей недели в НБА
Защитник «Чикаго» Джимми Батлер и защитник Стивен Карри из «Голден
Стэйт» были признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной
конференциях Национальной баскетбольной ассоциации соответственно, сообщает
официальный сайт НБА.
«Чикаго» на прошедшей неделе победил в трех матчах из трех возможных. Батлер
в средней за игру набирал 38 очков, делал 9,3 подбора и отдавал 6,3 передачи.
«Голден Стэйт» одержал три победы и потерпел одно поражение. Карри в
среднем за игру набирал 31,8 очка, делал 5,5 передачи и 4,5 подбора.
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