«Ливерпуль» не станет покупать Промеса этой зимой

Агент Беррио: Мы не получали предложений от «Зенита» и ЦСКА, но Россия – всегда интересный вариант

Футбольный агент Хартмут Меленерс, представляющий интересы нападающего «Атлетико Насьоналя» Орландо Беррио, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказывания главы колумбийского клуба об интересе к колумбийцу со стороны «Зенита» и ЦСКА.