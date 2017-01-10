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«Ливерпуль» не станет покупать Промеса этой зимой

Источник:  Daily MailКомментарии

Английский «Ливерпуль» не станет покупать атакующего полузащитника московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса в это зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп переключил внимание на 17-летнего форварда клуба «Ноттингем Форест» Бена Бреретона.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 17 матчей за «Спартак» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.

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