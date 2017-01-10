3 очка Овечкина и 2 Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Никлас Бекстрем, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Бретт Коннолли. У хозяев отличился Томаш Плеканец.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 22 минуты, нанес один бросок, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 20 минут, нанес два броска, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Монреаля» Никита Щербак провел на льду 11 минут, нанес два броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду почти 20 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 15 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, отдал два результативных паса, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут, нанес четыре броска, один из которых оказался голевым, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 12 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Виннипегом», а «Вашингтон» 12 января в 05:00 (мск) примет «Питтсбург».