«Нью-Джерси» с Калининым проиграл «Флориде»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра»,
завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Райлли Смит, Юсси Йокинен и Винс Трочек.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 12
минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 13 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Флорида» 12 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».
Матч
Нью-Джерси - Флорида - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы:
Смит (Йокинен, Трочек), 16:55 (0:1 - бол.). Йокинен 58:55 (0:2 - п.в.). Трочек (Яндл), 59:44 (0:3 - п.в.).
Место и дата
10 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция