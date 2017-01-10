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«Нью-Джерси» с Калининым проиграл «Флориде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Райлли Смит, Юсси Йокинен и Винс Трочек.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 12 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 13 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Флорида» 12 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».

Матч

Нью-Джерси - Флорида - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы:

Смит (Йокинен, Трочек), 16:55 (0:1 - бол.). Йокинен 58:55 (0:2 - п.в.). Трочек (Яндл), 59:44 (0:3 - п.в.).

Место и дата

10 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

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