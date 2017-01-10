«Нью-Джерси» с Калининым проиграл «Флориде»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Флориде».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Райлли Смит, Юсси Йокинен и Винс Трочек.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 12 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 13 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Флорида» 12 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Айлендерс».