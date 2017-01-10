Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла верх над
соотечественницей Светланой Кузнецовой в матче 1/8 финала турнира WTA в
Сиднее.
Поединок завершился в двух партиях со счетом 7:5, 6:3 в пользу
Павлюченковой. Матч продолжался 1 час 38 минут.
За место в полуфинале Павлюченкова сразится с канадкой Эжени Бушар,
которая в своем матче 1/8 финала одолела словачку Доминику Цибулкову – 6:4,
6:3.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Кузнецова С. (Россия) - 7:5, 6:3
Место и дата
10 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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