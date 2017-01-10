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Кузнецов вышел во второй круг турнира в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в австралийском Сиднее.

На старте турнира российский теннисист одержал победу над словаком Мартином Клижаном. В третьем сете, когда счет по партиям был равным, Клижан отказался от продолжения борьбы. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. 

Во втором круге Кузнецов встретится с австралийцем Алексом Де Минауром. 

Сидней (Австралия)

Турнир ATP

Призовой фонд - 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг 

Андрей Кузнецов (Россия) - Мартин Клижан (Словакия) - 2:6, 6:1, 3:0 отказ Клижана 

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