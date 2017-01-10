Кузнецов вышел во второй круг турнира в Сиднее
Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в австралийском Сиднее.
На старте турнира российский теннисист одержал победу над словаком Мартином Клижаном. В третьем сете, когда счет по партиям был равным, Клижан отказался от продолжения борьбы. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.
Во втором круге Кузнецов встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP
Призовой фонд - 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Кузнецов (Россия) - Мартин Клижан (Словакия) - 2:6, 6:1, 3:0 отказ Клижана
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