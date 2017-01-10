Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Сиднее
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее.
В матче второго круга россиянка обыграла первую ракетку мира немку Анжелик Кербер. Встреча завершилась со счетом - 7:6(7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте полтора часа.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) - Йоханна Конта (Великобритания).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд - 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Касаткина Д. (Россия) - 6:7, 2:6
Место и дата
10 января 05:30, , Онлайн-трансляция
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