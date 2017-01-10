Алексей Миранчук: Еще никто никуда не ушел, ближе к началу чемпионата приму решение

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сообщил, что еще не принял решения, где продолжит карьеру.

- Еще никто никуда не ушел. Сначала соберемся, пройдут сборы и ближе к чемпионату уже будет решение.

- Вы остаетесь в «Локомотиве»?

- Без комментариев, - сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.