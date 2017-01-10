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Криштиану Роналду: Награда досталась лучшему, а им являюсь я

Источник:  CopeКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, получивший награду лучшему футболисту года по версии ФИФА, считает, что достоин этого приза.

- Многие сомневались во мне. Было много кампаний против меня как в футболе, так и вне его. Меня хотели бить со всех сторон. Но истина заключается в том, что этот приз достался лучшему футболисту, а лучший в мире сейчас я, - цитирует Роналду Cope. 

Напомним, в 2016 году 31-летний Криштиану Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы. Ранее он также стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года. Помимо Роналду на награду ФИФА «The Best» претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

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