Йоан Молло: Самым приятным воспоминанием о Самаре останется победа 4:0 над «Спартаком»

Полузащитник Йоан Молло на своей странице в инстаграме попрощался с «Крыльями Советов».

- Для начала хочу сказать спасибо игрокам, клубу, болельщикам, городу и людям, которые заботились обо мне. Я покидаю клуб, но он останется в моем сердце.

Путь наверх всегда был моей мечтой. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно «Крылья», именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у «Крыльев». Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов», играть за Самару. Я не актер, не люблю лгать. Деньги - не моя мотивация.

Я делал все, что мог, для этого клуба, для болельщиков. Потому что в людях вокруг я видел ту же страсть, ту же любовь к футболу. Я счастлив, что вписал себя в историю «Крыльев». Надеюсь, вы не забудете меня, потому что я точно не забуду вас, - написал Молло на своей странице в инстаграме.

- Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над «Спартаком». Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно, - приводит слова француза официальный сайт «Крыльев».

Отметим, самарский клуб официально объявил о переходе Молло в «Зенит».

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действует до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

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