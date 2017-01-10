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Чемпион Европы по боксу Денис Янкин погиб в ДТП

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Чемпион Европы по боксу Денис Янкин и еще два человека погибли в ДТП на 16 километре автодороги Чугунаш - Шерегеш в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселка Шерегеш.

- Денис Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии - их друг, приезжавший в гости, - сообщили в администрации.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. Водитель и два пассажира, находившиеся в автомобиле Lada, погибли. 

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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