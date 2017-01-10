Молло официально перешел в «Зенит»
«Крылья Советов» объявили о договоренности с «Зенитом» по поводу перехода французского полузащитника Йоана Молло.
Молло в понедельник прошел медосмотр в «Зените», во вторник он присоединится к петербургской команде, сообщает официальный сайт «Крыльев».
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В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.
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