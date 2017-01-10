Миранчук отправился с «Локомотивом» на сбор в Испанию
С 10 по 23 января основной состав «Локомотива» проведет первый зимний сбор в Испании, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вызвал на сбор 28 игроков. На просмотр приглашен защитник «Спартака-Нальчика» Залим Макоев.
Ранее сообщалось, что защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут тренироваться с молодежной командой, которая проводит сбор в Москве.
Состав футболистов на сбор:
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.
Защитники: Виталий Денисов, Иван Лапшов, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Сергей Макаров, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш.
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.
На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча: 16 января – «Вердер» Бремен, Германия (U-23) , 19 января – «Базель» Швейцария, 22 января – ЦСКА София, Болгария.