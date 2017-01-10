WBC: Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срок

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что вскрытие допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина перенесено на неопределенный срок.

«Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры», - сказал Сулейман ТАСС.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы Александра Поветкина, заявил, что в пробе российского спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.