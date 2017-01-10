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Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2017

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Тренерский штаб сборной России по гандболу назвал состав команды на чемпионат мира-2017.

В состав сборной России вошли 18 гандболистов.  

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша)

Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония)

Правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина)

Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия)

Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия)

Линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Мотор», Украина), Михаил Чипурин («Иври», Франция),

Правые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония). 

Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции.  

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