Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2017
Тренерский штаб сборной России по гандболу назвал состав команды на чемпионат мира-2017.
В состав сборной России вошли 18 гандболистов.
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша)
Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония)
Правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина)
Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия)
Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия)
Линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Мотор», Украина), Михаил Чипурин («Иври», Франция),
Правые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).
Чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции.