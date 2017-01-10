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Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Личный тренер Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко подтвердила, что гимнастка завершила карьеру.

- Это действительно так, Яна завершает карьеру, она так решила. Я думаю, Яна приняла это решение потому, что все-таки еще четыре года, учитывая состояние здоровья, это сложно, а другой цели, кроме Олимпийских игр, у нее нет. Был разговор остаться на год или на два, но для Кудрявцевой этот вопрос поставлен совершенно по-другому - или оставаться до Игр в Токио или зачем?

Безусловно, Яна останется одной из величайших гимнасток эпохи. Кудрявцева - личность, она очень много успела сделать за эти четыре года. Может быть, будем говорить так, у нее был короткий век в гимнастике, но очень сконцентрированный и очень активный. У нее были и разные стили, очень много интересных программ, очень насыщенная спортивная жизнь, - цитирует Карпушенко ТАСС. 

Напомним, что 28 ноября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила СМИ, что самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики Яна Кудрявцева, вероятно, завершит карьеру из-за перелома ноги. 

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