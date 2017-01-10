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Дмитрий Торгованов: Рискованно ехать на чемпионат мира с двумя вратарями

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов прокомментировал выбор состава команды на чемпионат мира во Франции.

«Определяющими для нас были сборы, турнир в Риге и товарищеские матчи со сборной Белоруссии, – приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России. – На чемпионат мира едет сильнейший состав игроков на сегодняшний день. В составе три вратаря, что, как мы считаем, оправдано, так как отправляться на столь важный турнир с двумя голкиперами – это риск. У команды были достаточно сложные сборы. Доволен, как игроки готовились к чемпионату мира, как они отработали и благодарен им за самоотдачу».

В среду утром сборная России отправится в Нант, где будет проводить матчи группового этапа турнира.

Напомним, Россия сыграет в группе A с Японией (12 января), Норвегией (14 января), Польшей (16 января), Францией (17 января) и Бразилией (19 января).

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