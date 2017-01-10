Антонюк назначен тренером вратарей «Краснодара»

«Краснодар» сменил тренера вратарей. Вместо Даниэла Тудора с голкиперами клуба теперь будет работать Алексей Антонюк, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб расторг контракт с румынским специалистом по обоюдному согласию сторон. На его место пришел 32-летний Алексей Антонюк. Ранее в аналогичной должности он работал в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах «Крылья Советов СОК» (Димитровград), «Тольятти», «Академия» (Тольятти»). Предыдущим местом его работы был московский клуб «Строгино».

Отметим, что Алексей Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал действующего вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Крицюка.