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Антонюк назначен тренером вратарей «Краснодара»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» сменил тренера вратарей. Вместо Даниэла Тудора с голкиперами клуба теперь будет работать Алексей Антонюк, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб расторг контракт с румынским специалистом по обоюдному согласию сторон. На его место пришел 32-летний Алексей Антонюк. Ранее в аналогичной должности он работал в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах «Крылья Советов СОК» (Димитровград), «Тольятти», «Академия» (Тольятти»). Предыдущим местом его работы был московский клуб «Строгино».

Отметим, что Алексей Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал действующего вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Крицюка. 

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