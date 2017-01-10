Ломбертс, Данни и другие иностранцы «Зенита» проходят медосмотр

Легионеры «Зенита» приехали в Петербург для прохождения медосмотра перед зимними сборами.

Защитник петербуржцев Николас Ломбертс и полузащитник Мигель Данни, который восстанавливается после травмы крестообразных связок, находятся в медицинском центре и проходят осмотр вместе с другими легионерами сине-бело-голубых.

9 января медосмотр проходили российские футболисты.

Напомним, С 11 по 22 число «Зенита» проведет сбор в ОАЭ, где подопечные Мирчи Луческу сыграют с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который возглавляет таблицу, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

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