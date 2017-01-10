Мемориал Гранаткина. Россия сыграет с Латвией, Болгария обыграла Таджикистан и другие матчи. Онлайн
В Санкт-Петербурге проходит третий игровой день Мемориала Гранаткина-2017.
12:00. Группа А, Эстония - Греция (0:4);
14:15. Группа А, Болгария - Таджикистан (1:0);
16:30. Группа В, Индия - Белоруссия (0:0) - 1-й тайм;
19:00. Группа В, Россия - Латвия.
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Действующий победитель соревнований - сборная Словении.
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