Мемориал Гранаткина. Россия сыграет с Латвией, Болгария обыграла Таджикистан и другие матчи. Онлайн

Полузащитник сборной Санкт-Петербурга Обляков: Мемориал Гранаткина получился удачный, но если бы выиграли - было бы лучше

Полузащитник сборной Санкт-Петербурга и СДЮСШОР «Зенита» Иван Обляков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о поражении своей команды в финальном матче Мемориала Гранаткина от Словении (0:1).