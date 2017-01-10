Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В матче с «Монреалем» (4:1) он отметился голом и двумя результативными передачами. Овечкин сравнялся по общему числу голов в НХЛ с канадцем Морисом Ришаром.

Первой звездой дня стал голкипер «Флориды» Роберто Люонго, совершивший 28 сейвов в матче с «Нью-Джерси» (3:0).

Третья звезда - вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший 28 бросков в матче с «Калгари» (2:0).