Луонго одержал 448-ю победу и вышел на пятое место в истории лиги

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго отразил все 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0).

Эта победа стала 448-й в карьере 37-летнего канадца, что позволило ему выйти на пятое место в истории лиги, опередив легендарного голкипера 50-60-х годов Терри Савчука, который играл в «Детройте», «Бостоне», «Торонто», «Лос-Анджелесе» и «Рейнджерс».

Напомним, за свою карьеру в НХЛ Луонго играл в трех командах: «Айлендерс», «Флориде» и «Ванкувере».

Четвертое место среди вратарей по победам в НХЛ занимает Кертис Джозеф (454), а лидером остается Мартин Бродо (691).

Добавим, что по «сухим» матчам Луонго (73) идет на 11-м месте.