Луонго одержал 448-ю победу и вышел на пятое место в истории лиги
Голкипер «Флориды»
Роберто Луонго отразил все 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси»
(3:0).
Эта победа стала 448-й в карьере 37-летнего канадца, что позволило ему выйти на пятое место в истории лиги, опередив легендарного голкипера 50-60-х годов Терри Савчука, который играл в «Детройте», «Бостоне», «Торонто», «Лос-Анджелесе» и «Рейнджерс».
Напомним, за свою карьеру в НХЛ Луонго играл в трех командах: «Айлендерс», «Флориде» и «Ванкувере».
Четвертое место среди вратарей по победам в НХЛ занимает Кертис Джозеф (454), а лидером остается Мартин Бродо (691).
Добавим, что по «сухим» матчам Луонго (73) идет на 11-м месте.
Матч
Нью-Джерси - Флорида - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы:
Смит (Йокинен, Трочек), 16:55 (0:1 - бол.). Йокинен 58:55 (0:2 - п.в.). Трочек (Яндл), 59:44 (0:3 - п.в.).
Место и дата
10 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция