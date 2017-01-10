Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова7:5, 6:3Кузнецова
Хоккей  Куньлунь- : -Витязь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор- : -Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Чепиков: Наши биатлонисты удачно проводили постновогодние этапы, когда тренеры загоняли нас в Альпы

Источник:  «Известия»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении сборной России на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Функционально наши ребята пока не на пике. Они были в России, а соперники использовали новогодний уикенд для того, чтобы потренироваться в высокогорье. Бьорндален сидел в горах в Австрии, Фуркад тренировался в высокогорье. И немцы тоже.

Возможно, и нам нужно было использовать этот период для полноценной высокогорной подготовки, «зарядить аккумуляторы» и приехать в Оберхоф уже адаптированными к условиям этой местности.

Понятно, что в праздники хочется быть поближе к дому и чуть-чуть отдохнуть. Но по своему опыту знаю, что постновогодние этапы наши биатлонисты удачно проводили именно тогда, когда тренеры загоняли нас в Альпы. И мы сразу выходили на трассу, не имея проблем с кислородным голоданием», – приводят «Известия» слова Чепикова.

Напомним, на этапе в Оберхофе российские биатлонисты не завоевали ни одной медали. Пятый этап в Рупольдинге пройдет с 11 по 15 января.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
5 главных интриг этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге5 главных интриг этапа Кубка мира по биатлону в РупольдингеНачало 2017 года для нашей сборной по биатлону получилось не самым удачным.Александр Касперович: На выступлении Шипулина в Оберхофе сказалось пищевое отравлениеГлавный тренер сборной России Александр Касперович оценил выступление мужской команды на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Александр Касперович: Кайшева порадовала меняГлавный тренер сборной России Александр Касперович оценил выступление женской команды на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в РупольдингеГлавный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).Гараничев, Волков и Сливко вошли в состав сборной России на этап в РупольдингеТренерский штаб сборной России назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мираРоссийский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.Татьяна Акимова: Когда идешь лидером, появляются сверхсилыРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 26-летняя Акимова допустила три промаха на третьем огневом рубеже и заняла 13-е место.Девушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле ФуркадаДевушка с веслом. Коукалова финишировала в стиле ФуркадаЖенский масс-старт завершил программу 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Как это былоВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка с общего старта.Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова – 13-яЛидер общего зачета Кубка мира Габриэла Коукалова стала победителем масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Антон Бабиков: Свой первый Оберхоф оценю на четверкуРоссийский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги масс-старта и всего четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Бабиков пришел к финишу восьмым, допустив по одному промаху на втором и четвертом огневых рубежах.Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловатоРоссийский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеруФранцуз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеПочему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеМасс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмойНа этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.Кубок мира. Оберхоф. Масс-старт. Как это былоВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка с общего старта.Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедесталВ Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.IBU: Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо ТюмениФинский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонокРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.Екатерина Глазырина: Первая часть гонки сложилась оптимистичноРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Главные новости
Футбол
Роналду – лучший футболист мира, СКА обыграл ЦСКА, а Карпин хочет в Белоруссию. Главные новости утра
Хоккей
Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Рискованно ехать на чемпионат мира с двумя вратарями
Художественная гимнастика
Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет
Бокс
WBC: Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срок
Футбол
Молло официально перешел в «Зенит»
Бокс
Чемпион Европы по боксу Денис Янкин погиб в ДТП
Футбол
Криштиану Роналду: Награда досталась лучшему, а им являюсь я
Теннис
Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Сиднее
Теннис
Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Чепиков
Сергей Чепиковвсе новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Уле Эйнар Бьорндален
Уле Эйнар Бьорндаленвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости