Сергей Чепиков: Наши биатлонисты удачно проводили постновогодние этапы, когда тренеры загоняли нас в Альпы

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении сборной России на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Функционально наши ребята пока не на пике. Они были в России, а соперники использовали новогодний уикенд для того, чтобы потренироваться в высокогорье. Бьорндален сидел в горах в Австрии, Фуркад тренировался в высокогорье. И немцы тоже.

Возможно, и нам нужно было использовать этот период для полноценной высокогорной подготовки, «зарядить аккумуляторы» и приехать в Оберхоф уже адаптированными к условиям этой местности.

Понятно, что в праздники хочется быть поближе к дому и чуть-чуть отдохнуть. Но по своему опыту знаю, что постновогодние этапы наши биатлонисты удачно проводили именно тогда, когда тренеры загоняли нас в Альпы. И мы сразу выходили на трассу, не имея проблем с кислородным голоданием», – приводят «Известия» слова Чепикова.

Напомним, на этапе в Оберхофе российские биатлонисты не завоевали ни одной медали. Пятый этап в Рупольдинге пройдет с 11 по 15 января.