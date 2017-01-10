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ВИДЕО ДНЯ: Американская команда по плаванию провела тренировку в снегу

Источник:  Лента.РуКомментарии

Американская команда по плаванию Технологического института Джорджии (США) провела необычную тренировку в снегу, сообщает «Лента.Ru».

Спортсмены должны были принять участие в соревнованиях с Политехническим университетом Вирджинии и Кентуккийским университетом, но заплыв был отменен из-за плохой погоды. 

Американские пловцы не растерялись и провели тренировку в снегу прям перед отелем в городе Крисченсберг, штат Вирджиния.

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