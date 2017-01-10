ВИДЕО ДНЯ: Американская команда по плаванию провела тренировку в снегу
Американская команда по плаванию Технологического института Джорджии (США) провела необычную тренировку в снегу, сообщает «Лента.Ru».
Спортсмены должны были принять участие в соревнованиях с Политехническим университетом Вирджинии и Кентуккийским университетом, но заплыв был отменен из-за плохой погоды.
Американские пловцы не растерялись и провели тренировку в снегу прям перед отелем в городе Крисченсберг, штат Вирджиния.
@bbcrussian новый вид спорта pic.twitter.com/VurcFK1AHx— НЕзаПУтайся (@Filamin00) 9 января 2017 г.
Студенческая команда по плаванию устроила "заплыв" в снегу pic.twitter.com/OIiahMaevM— bbcrussian (@bbcrussian) 9 января 2017 г.
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