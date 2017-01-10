ВИДЕО ДНЯ: Американская команда по плаванию провела тренировку в снегу

Американская команда по плаванию Технологического института Джорджии (США) провела необычную тренировку в снегу, сообщает «Лента.Ru».

Спортсмены должны были принять участие в соревнованиях с Политехническим университетом Вирджинии и Кентуккийским университетом, но заплыв был отменен из-за плохой погоды.

Американские пловцы не растерялись и провели тренировку в снегу прям перед отелем в городе Крисченсберг, штат Вирджиния.