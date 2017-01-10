Алексей Петухов: Никогда не поддерживал допинг, я чистый спортсмен

Российский лыжник Алексей Петухов, временно отстраненный от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщил, что является чистым спортсменом.

«Дорогие друзья! Давно хотел написать и сказать вам, что происходит. 23 декабря было тяжелым днем, узнать, что ты временно отстранен, — чувство не из приятных. В голове смешались мысли: за что и почему, что дальше? Каждое утро мысли внутри усиливались, хотелось кричать, бежать и бороться за правду. Первые шаги, которые нужно было сделать, это написать объяснительную в МОК и FIS, к сожалению, ответ они должны были дать только к 9 января. Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях. Все эти дни я живу в ожидании, веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должны наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил, что я чистый спортсмен, это моя твердая позиция по жизни — чистый спорт.

Всем спасибо, кто эти дни рядом, переживает и верит, что все наладится и меня допустят до стартов. Я знаю, все обязательно решится, потому что никто не может обвинять кого-то, не имея доказательств вины. Еще раз повторю: я чистый спортсмен, мне нечего скрывать, моя совесть чиста, и будьте уверены — мы победим. Я продолжаю тренировки и жду своего часа выйти на старт, и, если мне представится возможность выиграть и сказать на весь мир, я скажу, что никто не имеет права обвинять меня, я живу примером для своих детей, друзей, болельщиков и хочу быть уверенным, что они не будут наказаны без вины», - написал Петухов в Instagram.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Петухов - бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2013 года.