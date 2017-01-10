Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова7:5, 6:3Кузнецова
Хоккей  Куньлунь- : -Витязь
Хоккей  Салават Юлаев- : -Спартак
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор- : -Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Петухов: Никогда не поддерживал допинг, я чистый спортсмен

Источник:  InstagramКомментарии

Российский лыжник Алексей Петухов, временно отстраненный от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщил, что является чистым спортсменом.

«Дорогие друзья! Давно хотел написать и сказать вам, что происходит. 23 декабря было тяжелым днем, узнать, что ты временно отстранен, — чувство не из приятных. В голове смешались мысли: за что и почему, что дальше? Каждое утро мысли внутри усиливались, хотелось кричать, бежать и бороться за правду. Первые шаги, которые нужно было сделать, это написать объяснительную в МОК и FIS, к сожалению, ответ они должны были дать только к 9 января. Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях. Все эти дни я живу в ожидании, веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должны наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил, что я чистый спортсмен, это моя твердая позиция по жизни — чистый спорт.

Всем спасибо, кто эти дни рядом, переживает и верит, что все наладится и меня допустят до стартов. Я знаю, все обязательно решится, потому что никто не может обвинять кого-то, не имея доказательств вины. Еще раз повторю: я чистый спортсмен, мне нечего скрывать, моя совесть чиста, и будьте уверены — мы победим. Я продолжаю тренировки и жду своего часа выйти на старт, и, если мне представится возможность выиграть и сказать на весь мир, я скажу, что никто не имеет права обвинять меня, я живу примером для своих детей, друзей, болельщиков и хочу быть уверенным, что они не будут наказаны без вины», - написал Петухов в Instagram.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Петухов - бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2013 года. 

Дорогие друзья! Давно хотел написать и сказать вам что происходит. 23 декабря был тяжёлым днём, узнать что ты временно отстранён чувство не из приятных. В голове смешались мысли, за что и почему, что дальше. Каждое утро мысли внутри усиливались, хотелось кричать, бежать и бороться за правду. Первые шаги которые нужно было сделать-это написать объяснительную в МОК и ФИС, к сожалению ответ они должны были дать только к 9 января. Сейчас поступила информация, что слушания начнутся на днях. Все эти дни я живу в ожидании веря в справедливость и правду, что честность и чистота спортсмена не должна наказываться. Я хотел вам сказать, что никогда не поддерживал допинг в спорте и всегда выступал и говорил что я чистый спортсмен, это моя твёрдая позиция по жизни ЧИСТЫЙ СПОРТ. Всем спасибо кто эти дни рядом, переживает и верит, что все наладится и меня допустят до стартов. Я знаю всё обязательно решится, потому что никто не может обвинять кого-то не имея доказательств вины. Ещё раз повторю, Я ЧИСТЫЙ СПОРТСМЕН , мне нечего скрывать, моя совесть чиста и будьте уверены мы победим. Я продолжаю тренировки и жду своего часа выйти на старт, и если мне предоставиться возможность выиграть и сказать на весь мир, я скажу, что никто не имеет права обвинять меня, я живу примером для своих детей, друзей, болельщиков и хочу быть уверенным , что завтра они будут не наказаны без вины!

Фото опубликовано Petukhov Alexey (@petukhov83)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Апелляция на отстранение шестерых российских лыжников отклоненаМеждународная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляцию на временное отстранение российских лыжников. Таким образом, они не смогут принять участие в ближайших соревнованиях, сообщает официальный сайт организации.Легков и Вылегжанин попали в список подозреваемых, Черноусов может стать чемпионом Сочи«Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях.Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжниковСтало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мираЛыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.Алексей Петухов: Вяльбе всегда меня поддерживает, я к ней тоже уважительно отношусьРоссийский лыжник Алексей Петухов после Спринта на Дворцовой-2016 поделился ожиданиями от следующего сезона.Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на ОлимпиадеРоссийский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.Шипулин, Легков и Крюков примут участие в Спринте на Дворцовой10 июля в Санкт-Петербурге состоится 13-й спринт на Дворцовой площади, который традиционно проходит на лыжероллерах.Алексей Петухов: Всегда говорил, что наша команда чистая, но потом понял, что надо говорить только за себяБронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов высказался о вероятности положительных допинг-тестов на мельдоний в сборной России по лыжным гонкам.Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на первом этапе Кубка мира в РукеНорвежец Сондре Тюрволл Фоссли стал победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.Легков и Крюков вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира в РукеТренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.Андрей Кириленко: Крюков, Петухов и Легков приедут на «Спринт на Дворцовой». Также мы пригласили Виктора АнаПрезидент Федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга Андрей Кириленко рассказал об особенностях «Спринта на Дворцовой», который пройдет в Петербурге 5-го июля.Никита Крюков: Русские люди пережили столько войн. У нас в крови желание выигратьНикита Крюков: Русские люди пережили столько войн. У нас в крови желание выигратьРоссийский лыжник Никита Крюков, выигравший серебро на чемпионате мира в Швеции, сравнивает его с драгоценными металлами из Сочи и говорит про WADA, прыжки с тарзанки, про трагедию Алины Якимкиной и свои победы.«Надломить Крюкова тяжело, он много чего выиграл»«Надломить Крюкова тяжело, он много чего выиграл»Старший тренер наших лыжников-спринтеров Юрий Каминский рассказал Sovsport.ru, как Крюков и Петухов выигрывали серебро в командном спринте на ЧМ в Фалуне и объяснил, почему к Крюкову вернулась мотивация.Алексей Петухов: Серебро досталось нам в упорной борьбеРоссийский лыжник Алексей Петухов поделился впечатлениями после командного спринта на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Напомним, что он занял второе место в паре со своим соотечественником Никитой Крюковым.Михаил Девятьяров: Крюков немного проспал рывок НортугаТренер сборной России Михаил Девятьяров прокомментировал итоги командного спринта на чемпионате мира в шведском Фалуне, в котором россияне заняли второе место. Специалист отметил, что российский лыжник Никита Крюков проспал рывок норвежца Петтера Нортуга, но в целом, результат сборная Россия показала хороший, сообщает «Р-Спорт».«Норвеги подали навылет. А нам слабо?» Юрий Цыбанев – о нашем серебре и победе норвежцев в командном спринте«Норвеги подали навылет. А нам слабо?» Юрий Цыбанев – о нашем серебре и победе норвежцев в командном спринтеОбозреватель Sovsport.ru - о могуществе Нортуга и компании в лыжном спорте.Крюков и Петухов заняли второе место в командном спринте на чемпионате мираРоссийские лыжники Никита Крюков и Алексей Петухов заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира, который прошел в шведском Фалуне.Россия вышла в финал мужского командного спринта на чемпионате мираРоссийская команда в составе Алексея Петухова и Никиты Крюкова отобралась в финал спринта на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Во втором полуфинале Петухов и Крюков заняли второе место, которое автоматически дает право на выход в финал. Победу в полуфинале одержала команда Норвегии.Иван Алыпов: Крюков и Петухов являются фаворитами в командном спринте на чемпионате мираПризер Олимпийских игр в командном спринте в Турине Иван Алыпов считает, что Никита Крюков и Алексей Петухов являются фаворитами в командном спринте на чемпионате мира в шведском Фалуне.Петухов и Крюков выступят в командном спринте на чемпионате мираРоссию в мужском командном спринте на чемпионате мира в Фалуне (Швеция) будут представлять Алексей Петухов и Никита Крюков. В женской гонке за Россию побегут Наталья Матвеева и Анастасия Доценко, сообщает Р-Спорт.
Главные новости
Теннис
Шарапова вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте
Футбол
Совет ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд
Футбол
«Ростов»: У Нобоа много предложений от топ-клубов РФПЛ, понимаем его желание поиграть в другой команде
Футбол
Александр Бубнов: Молло – универсал очень высокого уровня, он составит серьезную конкуренцию Шатову
Футбол
Маурисио: Не верил, что Витсель перейдет в Китай
Футбол
«Ростов» заключил долгосрочный контракт с Эзатолахи
Хоккей
Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Рискованно ехать на чемпионат мира с двумя вратарями
Художественная гимнастика
Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет
Бокс
WBC: Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина перенесено на неопределенный срок
все новости
Алексей Петухов
Алексей Петуховвсе новости